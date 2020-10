Xinhua Silk Road: 137 projetos contratados com investimento de RMB 91,15 bilhões em Jiangyin, no leste da China

PEQUIM, 20 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- 137 projetos que envolvem um investimento total de 91,15 bilhões de yuans foram assinados no Simpósio de Cooperação Econômica e Comercial de Jiangyin realizado na última sexta-feira na cidade de Jiangyin, província de Jiangsu, no leste da China.

Do total desses projetos, 15 foram de investimento estrangeiro, com um investimento total de 3,52 bilhões de yuans.

Com relação às áreas de investimento, 111 são projetos de manufatura totalizando 64,02 bilhões de yuans, abrangendo setores como energia nova, novos materiais e componentes automotivos. Os 26 demais projetos com investimento total de 27,13 bilhões de yuans correspondem a serviços relacionados a armazenagem inteligente, transporte e logística, biomedicina, comércio eletrônico transfronteiriço e outras áreas.

Cerca de 500 empresários de mais de dez países e regiões, incluindo Itália, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul (ROK) e Israel participaram do Simpósio de Jiangyin sobre Cooperação Econômica e Comercial.

Durante o evento, três grandes projetos, mais especificamente o parque industrial de comércio eletrônico de Jiangyin, o departamento de comércio exterior e o evento de promoção de vendas com transmissão ao vivo, bem como o projeto de comércio eletrônico transfronteiriço China-ROK, também foram apresentados.

Jiangyin foi classificada em primeiro lugar na lista dos 100 principais condados (cidades) da China em termos de capacidade industrial por três anos consecutivos, com seus produtos têxteis e vestuário de primeira linha, aço especial, fabricação de equipamentos de primeira linha, embarcações especiais e equipamentos marítimos líder no país.

Em 2019, Jiangyin se tornou a primeira cidade em nível de condado da China a atingir volume econômico total superior a 400 bilhões de yuans.

Nos últimos anos, Jiangyin tem adotado iniciativas para expandir a abertura para o mundo. Estabeleceu laços comerciais com cerca de 200 países e regiões, e reuniu mais de 3.300 empresas de diferentes categorias, com financiamento internacional. Um grupo das 500 maiores empresas do mundo, como CITIC Group, Mitsubishi Group e Doosan, realizou investimentos em Jiangyin.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/316914.html

FONTE Xinhua Silk Road

Related Links

http://imsilkroad.com



SOURCE Xinhua Silk Road