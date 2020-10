Xinhua Silk Road: 15º Festival Alxa começa na Mongólia Interior, norte da China

Atividades em destaque, como competição da série Team-3 (T3), Grand Prix de veículos para qualquer terreno, corrida de escalada, campeonato de luta livre da Mongólia, evento de música eletrônica, passeio de helicóptero, parque de diversões e show de drones serão lançados no festival deste ano, que terminará no dia 5 de outubro.

Para proporcionar aos turistas uma experiência de viagem segura e sem preocupações, o Festival Alxa deste ano criou grupos de trabalho especiais para prevenção e controle de epidemias, proteção ambiental e garantia de segurança. O governo local também implementou um plano de resposta a epidemias e um plano de emergência.

"Esforços conjuntos serão realizados para proteger o meio ambiente do deserto e transformar o Festival Alxa em um evento off-road ecologicamente correto e saudável", disse Liu Zhiqiang, secretário do Comitê do Partido da Bandeira de Esquerda Alxa.

"O Fblife.com se empenhará para fazer do Alxa Festival uma base ideal para os membros do clube e transformar a Liga Alexa no destino mais procurado do mundo para sediar eventos off-road", disse Xin Hua, fundador do Fblife.com.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/316616.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1310046/15th_Alxa_Festival.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road