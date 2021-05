Xinhua Silk Road: 2. „Y50 Forum" für Innovation und Unternehmertum fördert Digitalisierung von Shanghai im Osten Chinas

PEKING, 20. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Die Digitalisierung ist zu einem wichtigen Entwicklungstrend geworden. Vor diesem Hintergrund strebt Shanghai den Aufbau einer digitalen Stadt an und unterstützt Innovation und Unternehmertum umfassend mit mehr Möglichkeiten, besseren Bedingungen und einer besseren Umwelt. Dies ist das Ergebnis aus dem zweiten „Shanghai Y50 Forum für Innovation und Unternehmertum", das am 15. Mai in Shanghai im Osten Chinas stattfand.