Xinhua Silk Road: 2021 World Industrial and Energy Internet Expo & International Industrial Equipment Exhibition am Freitag im ostchinesischen Changzhou

PEKING, 22. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Die 2021 World Industrial and Energy Internet Expo and International Industrial Equipment Exhibition wurde am Freitag in Changzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu eröffnet.

Hunderte von Experten, Wissenschaftlern und Industrieeliten nahmen aktiv an der Veranstaltung teil, um gemeinsam heiße Themen wie industrielles Internet, Energie-Internet, intelligente Fertigung, Big Data usw. zu diskutieren und ihre innovativen Ansichten und Erfahrungen auszutauschen, mit dem Ziel, der kohlenstoffarmen Fertigungsindustrie des Landes neue Impulse zu verleihen.