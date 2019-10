Xinhua Silk Road: 4. Internationaler Kongress für Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge in Rugao, Jiangsu

PEKING, 2. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Der 4. Internationale Kongress für Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge (International Hydrogen Fuel Cell Vehicle Congress) fand vom 26. bis 28. September in Rugao in der Provinz Jiangsu, Ostchina, statt und befasste sich mit Möglichkeiten der globalen Zusammenarbeit und kommerziellen Entwicklung in den Bereichen Wasserstoffenergie und Brennstoffzellen.

Die Konferenz zog über 1.500 Teilnehmer an und bot Experten aus dem In- und Ausland einen Rahmen zum Austausch ihrer Ansichten zu aktuellen Themen, wie unter anderem die kommerzielle Anwendung von Wasserstoff-Brennstoffzellen, die Herstellung und Speicherung von Wasserstoff, den Aufbau von Wasserstoff-Energieinfrastrukturen, Brennstoffzellenstapel und Schlüsselkomponenten, politische Normen und Vorschriften, Projektpräsentation und Kapitalquellen.

Bei der Eröffnungsfeier der Konferenz wurde eine nationale öffentliche Serviceplattform für die Erforschung und Erprobung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen eingeweiht. Dies ist der erste Anbieter von Erprobungsleistungen für Wasserstoff-Brennstoffzellen im Jangtse-Flussdelta und in ganz China.

Darüber hinaus wurde ein Umsetzungsplan für die integrierte Demonstration von Brennstoffzellenfahrzeugen (FCV) im Jangtse-Flussdelta vorgelegt, der der weiteren Förderung der Vorführung und Verbreitung von FCV im Delta dient.

Die dreitägige Konferenz, kurz FCVC 2019 genannt, bestand aus einer allgemeinen Hauptkonferenz, sechs Unterkonferenzen, fünf Nebenveranstaltungen, einer Probefahrtaktivität und einer großen Ausstellung.

Die gemeinsam von der International Hydrogen Fuel Cell Association (IHFCA) und dem Chinesischen Verband der Automobilingenieure (SAE-China) seit 2016 organisierte Konferenz wurde dieses Jahr vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) und dem Chinesischen Zentrum für Internationalen Wirtschaftsaustausch (CCIEE) unterstützt.

Rugao, eine Stadt am Jangtse, hat sich mittlerweile zu einer der Städte mit den umfassendsten Industrieketten für Wasserstoffenergie in China entwickelt. Sie ist auch die erste Vorführstadt der Wasserstoffwirtschaft des UNDP in China. Rugao hat mehr als 20 Unternehmen, die sich mit Wasserstoffenergie mit einem Produktionswert von fünf Milliarden Yuan beschäftigen, und ist heute bekannt als das „grüne Wasserstofftal im Jangtse-Delta".

