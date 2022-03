Xinhua Silk Road: 800 ônibus de gás natural da Ankai exportados para o México para operação

Considerando a demanda de mercado no México, a Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. criou dezenas de recursos personalizados para atender às necessidades especiais das operadoras de ônibus em Monterrey. Além disso, os ônibus são equipados com configurações inteligentes, como Wi-Fi integrado a bordo e sistema de monitoramento inteligente.

Para assegurar o sucesso na entrega do pedido de exportação, a Ankai fez grandes esforços para garantir a produção de ônibus de alta qualidade e eficientes em um momento de prevenção e controle estável da epidemia da COVID-19.

Com a exportação desses 800 ônibus, estima-se que Ankai se torne a marca chinesa de ônibus com o maior número de veículos do México. Desde que entrou no mercado mexicano em 2017, a Ankai conquistou uma boa reputação no país, mediante uma operação de produto estável e confiável e garantia do serviço de pós-venda.

Como fabricante profissional de ônibus e autopeças sob a Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd., a Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. exportou seus produtos para quase 100 países e regiões em todo o mundo.

FONTE Xinhua Silk Road

