Xinhua Silk Road: 8º Fórum Internacional de Agricultura Orgânica realizado em Datong, norte da China, de 6 a 7 de dezembro

PEQUIM, 10 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Com o tema de agricultura orgânica em grande escala e vitalização rural em todo o país, o 8º Fórum Internacional de Agricultura Orgânica foi reunido na cidade de Datong*, província de Shanxi, no norte da China, de 6 a 7 de dezembro.

O fórum, organizado em conjunto pelo Governo Popular de Datong, Universidade Agrícola da China, Universidade de Taiyuan e Universidade Agrícola de Shanxi, atraiu mais de 80 especialistas e acadêmicos nacionais e estrangeiros para trocar opiniões sobre tópicos como situação atual e tendência do setor orgânico, práticas do Condado de Lingqiu na agricultura orgânica em grande escala, agricultura orgânica sem irrigação, comunidade orgânica e construção de vilarejos orgânicos.

Nos últimos anos, a cidade de Datong dedicou grandes esforços ao desenvolvimento da agricultura agrícola orgânica sem irrigação e, por meio da melhoria da qualidade das terras agrícolas, pesquisas sobre sementes de melhor variedade para agricultura sem irrigação e desenvolvimento ecológico, um grupo de condados de demonstração, áreas e zonas de promoção surgiram na cidade.

Zhang Qiang, prefeito da cidade, disse na cerimônia de abertura do fórum que Datong aproveitará ainda mais o papel da agricultura agrícola orgânica sem irrigação para aumentar as vantagens da cidade como o local de origem para produções agrícolas relacionadas e popularizará gradualmente o "modo Chehe" para construir mais zonas de demonstração de agricultura orgânica.

O modo Chehe aqui se refere a um caminho de desenvolvimento econômico que combina agricultura orgânica, ecoturismo e construção de bonitos vilarejos, representado pelas práticas do vilarejo de Chehe na cidade de Hongshileng, Condado de Lingqiu em Datong. Desde 2013, o Condado de Lingqiu iniciou seu parque de demonstração agrícola orgânica e área de construção do vilarejo de Chehe.

Independentemente de outros condados de Datong, o Condado de Lingqiu desenvolveu um caminho de crescimento econômico caracterizado pela agricultura orgânica em grande escala e conseguiu confiança gradual na receita fiscal baseada em vendas de terras e na economia de energia.

O Condado de Lingqiu tem 60 produtos agrícolas certificados organicamente, mais de 30 produtores agrícolas orgânicos e 6.666,67 hectares de terras agrícolas para agricultura orgânica.

Como Zhang comentou, a cidade também expandirá a cooperação com renomadas universidades e instituições de pesquisa nacionais e internacionais para prosseguir com a cooperação em projetos de produção, fornecimento e vendas relacionados a todo o setor de agricultura orgânica.

*A cidade de Datong, localizada em região com clima de monção temperada, conta com vantagens únicas para o desenvolvimento da agricultura orgânica devido à clara diferença de temperatura noturna e diurna e à longa duração do sol.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/325264.html

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road