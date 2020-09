Xinhua Silk Road: A 10ª Conferência Mundial de Economia Digital 2020 e a Expo Cidade Smart e Economia Inteligente começam em Ningbo, no leste da China

A expo atraiu muita atenção de setores relevantes e se tornou uma plataforma de cooperação e comunicação para o setor de economia digital.

No final de junho deste ano, Zhejiang viu um total de 51 mil estações de base 5G serem finalizadas e colocadas em operação, de acordo com Gao Xingfu, vice-governador da província de Zhejiang, e acrescentou que o valor agregado do principal setor da economia digital de Zhejiang totalizou 2,9 trilhões de iuanes na primeira metade do ano, um aumento anual de 9,4%.

Zheng Shanjie, governador interino da província de Zhejiang, convidou Zhejiang para construir uma zona piloto de desenvolvimento nacional da inovadora economia digital dando total liberdade ao papel da expo como importante plataforma de cooperação.

Desde que a primeira expo foi realizada com sucesso em Zhejiang, a província pode aproveitar seus principais benefícios e conduziu a construção em grande escala da economia digital.

Principalmente devido à influência da epidemia da COVID-19 neste ano, Zhejiang criou um sistema inteligente e preciso de controle, que promoveu o desenvolvimento integrado da economia digital em diversas áreas.

A expo testemunhou a assinatura de 50 novos projetos no setor de economia digital que envolveu um investimento total de 33,6 bilhões de iuanes, basicamente relacionados aos setores de circuitos integrados, aplicativos de demonstração 5G, plataformas de internet industrial e transformação inteligente.

Ningbo está implementando uma nova rodada do plano de ação para a economia digital, prometendo tornar-se uma cidade exemplar ao liderar o desenvolvimento da internet industrial e a fabricação internacional inteligente.

Zhejiang compromete-se a implementar a construção da economia digital, fazer descobertas em tecnologias fundamentais e aprimorar continuamente seu papel convincente e brilhante na economia digital.

Agendada para ser realizada de 11 a 13 de setembro, a expo também realizará paralelamente quatro concursos em IA, internet industrial e outros setores importantes.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/316139.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1252716/Conference_Expo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service