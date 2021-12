Xinhua Silk Road: a fabricante chinesa de bebidas alcoólicas Jiugui oferece patrocínio exclusivo para apoiar a 2ª temporada de um programa de variedade cultural

PEQUIM, 21 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Jiugui Liquor Co., Ltd., produtora de bebidas alcoólicas da China, apoiou o retorno da segunda temporada do Shape of Culture, um show de variedade cultural apresentando a promoção de um projeto de patrimônio mundial chinês por meio de patrocínio exclusivo.

O show está programado para ser transmitido às 21h de domingo, com a apresentação de outros 12 projetos de patrimônio mundial na China, como o Eixo Central de Pequim e o Grande Canal, em comparação com 12 projetos de patrimônio na primeira temporada.