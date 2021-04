Xinhua Silk Road: a fabricante chinesa de bebidas alcoólicas Wuliangye se apresenta na Conferência anual do Fórum de Boao para a Ásia de 2021

No banquete de abertura, vários produtos centrais da Wuliangye foram exibidos, incluindo todas as suas oito gerações de produtos, apresentando a história de desenvolvimento da Wuliangye ao longo de um século e mostrando a história e cultura de longa data do Baijiu chinês, que chamou a atenção dos convidados nacionais e do exterior.

Os convidados dos parceiros do Fórum de Boao acreditaram que a cooperação entre a Wuliangye, uma marca de bebidas alcoólicas renomada mundialmente, e o Fórum de Boao seja um cenário em que todos ganham. A conferência anual oferece uma excelente plataforma para a Wuliangye, e até mesmo outras marcas de Baijiu da China, tornar o Baijiu chinês reconhecido por um número cada vez maior de consumidores.

Com o tema "Um Mundo em Mudança: Unir as Mãos para Fortalecer a Governança Global e Promover a cooperação da iniciativa Cinturão e Rota", a conferência anual deste ano marca a segunda vez em que a Wuliangye participa do evento como parceira, após sua estreia na conferência anual em 2018.

Durante a conferência anual deste ano, a Wuliangye também participará ativamente de outras sessões importantes, facilitando o intercâmbio e aprofundando a cooperação com todas as partes.

Enquanto isso, contando com as conquistas de pesquisas e resolução de problemas e os recursos da plataforma do fórum, a Wuliangye acelerará o desenvolvimento de uma empresa verde, inovadora e líder mundial durante o 14º período do plano de cinco anos (2021 a 2025).

