Xinhua Silk Road: a icônica marca de sedã da China, Hongqi, se destaca no Financial Street Forum 2021

Desde 2018, a Hongqi tem fortalecido continuamente sua imagem de marca positiva e jovem e estabelecido o conceito de marca de estilo chinês, nobre e refinado, transmitindo a busca do produto por qualidade e estética. Em 2021, por meio de atividades inovadoras da marca, a Hongqi, em conjunto com as principais IPs, como o Palace Museum, entregou ao público o charme único dos produtos da marca Hongqi.

Vale mencionar que o Palace Museum e a Hongqi recentemente estabeleceram um laboratório conjunto de inovação. As duas partes combinaram técnicas tradicionais com inovação moderna e lançaram a edição H9 plus Taihe. A iniciativa abriu um novo capítulo na cooperação entre cultura e automóveis.

O mercado chinês de rápido crescimento e o setor automotivo trouxeram oportunidades para as marcas de automóveis chinesas. No contexto de atualizações de consumo e transformação de inteligência, a Hongqi adotou a onda de novas energias e conectividade inteligente, tomando o modelo E-HS9 como o primeiro SUV elétrico inteligente puro de classe C da marca, e ganhando ampla atenção e elogios em mercados nacionais e estrangeiros de veículos elétricos.

Em termos de marketing em inovação esportiva, em agosto deste ano, a Hongqi anunciou que ofereceria produtos Hongqi H9 como presente ou o direito de usá-los a todos os atletas da delegação olímpica chinesa que ganharam uma medalha nas Olimpíadas de Tóquio de 2021. Em setembro, a Administração Geral do Esporte da China assinou um contrato com a Hongqi para entregar formalmente equipamentos de snowmobile de fabricação nacional pela FAW Hongqi para o Centro de Treinamento de Esportes de Inverno.

A Hongqi, que significa literalmente bandeira vermelha, foi fundada em 1958 e tem sido usada para desfiles em celebrações nacionais e apresenta importância simbólica no setor automobilístico da China.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/324481.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673814/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673815/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673816/image_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673817/image_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1673818/image_5.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

