Xinhua Silk Road: a icônica marca de sedans Hongqi da China brilha na terceira edição da Cúpula NEXT (Dubai 2019)

Os veículos da Hongqi são bem recebidos em Dubai por seu desenho moderno e amplo espaço interior, que atendem às necessidades do mercado árabe e proporcionam aos consumidores uma confortável experiência de viagem, de acordo com os motoristas locais e representantes do governo.

A Hongqi chegou pela primeira vez a Dubai no último dezembro, com suas séries H5 e H7, provocando entusiasmo entre o público. Desde então, 202 veículos Hongqi estão em uso em Dubai, e mais 1.500 serão adicionados ao mercado em 2020. Para melhor servir aos usuários de Dubai, um centro de serviço local e um salão de exibição foram criados.

Como Dubai é o centro de comércio e logística da região do Golfo, a entrada da Hongqi nesse mercado funcionará como um trampolim para a marca chinesa entrar no mercado do Oriente Médio, de acordo com os especialistas do setor.

Com o objetivo de se tornar uma marca internacional orientada para o mercado e atrativa para o público jovem, a Hongqi tem ativamente se tornado global. A marca levou o auto-projetado e artesanal super carro S9 e o conceito de utilitário esportivo (SUV) totalmente elétrico E115 para o Salão Internacional de Automóveis, realizado em Frankfurt em setembro e também para o Salão Internacional de Automóveis de Dubai, também realizado em Dubai no início deste mês.

Para inovar ainda mais para um desenvolvimento mais amplo, a Hongqi criou uma equipe internacional de P&D com 5.000 pesquisadores, e tem sua matriz global de P&D em Changchun, na China, com o centro de pesquisa de inovação tecnológica, instituto de pesquisa de energia nova, filial de pesquisa de projetos e centro de P&D de inteligência artificial localizados respectivamente em Pequim, Xangai, Munique e no Vale do Silício.

A marca Hongqi, que literalmente significa "bandeira vermelha", foi estabelecida em 1958 e tem sido usado como o veículo para paradas e comemorações nacionais. É uma marca da FAW, a primeira fabricante de automóveis da China, fundada em 1953. As marcas da FAW também incluem Jiefang e Besturn.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/309609.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1036392/1111.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service