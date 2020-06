Xinhua Silk Road: A Nova Área de Nanjing Jiangbei apresenta avanços importantes cinco anos após seu estabelecimento

NANJING, China, 26 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Nova Área de Nanjing Jiangbei, uma nova área em nível estadual na província de Jiangsu, leste da China, comemorou, na quarta-feira, o quinto aniversário de seu estabelecimento.

Desde que sua criação foi oficialmente aprovada pelo Conselho de Estado da China em junho de 2015, a Nova Área de Jiangbei tem participado ativamente no desenvolvimento do Cinturão Econômico do Rio Yangtze e no desenvolvimento integrado do Delta do Rio Yangtze.

Nos últimos cinco anos, os dados mostram que seus principais indicadores, incluindo PIB, receita do orçamento público geral e investimentos fixos, dobraram.

A Nova Área de Jiangbei melhorou de forma constante o ambiente de negócios, reformando seu sistema de exame e aprovação administrativa. Até agora, 33.298 empresas e 352,7 bilhões de yuans de capital registrado foram adicionados à nova área.

Desde 2018, a Nova Área de Jiangbei realizou a reforma de licenças comerciais e certificados de operação separados. Até o momento, o número de documentos para a permissão de abrir negócios na nova área foram reduzidos em quase 60% e a eficiência da aprovação aumentou em quase 90%.

Para promover a inovação, a Nova Área de Jiangbei está voltada a reunir forças inovadoras de ponta e competitivas. Mais de 100 novas instituições de pesquisa e desenvolvimento foram criadas, incluindo um centro de inovação em ciência e tecnologia da Universidade de Cambridge e a maior base de sequenciamento de genes da Ásia.

Para participar da construção de uma moderna área de aglomeração industrial no delta do rio Yangtze, a nova área tem se concentrado na construção de uma cidade de chips, uma cidade de tecnologia genética e um novo centro financeiro.

A cidade de chips tornou-se o lar de mais de 600 empresas em três anos, incluindo líderes do setor como Huawei, Aisino Corporation e Empyrean Software, com o valor total da produção ultrapassando 50 bilhões de yuans.

A cidade de tecnologia genética reuniu mais de 800 empresas com uma escala industrial de quase 100 bilhões de yuans, enquanto o novo centro financeiro abriga mais de 400 fundos, com um capital total de 500 bilhões de yuans, fornecendo forte apoio ao desenvolvimento de indústrias emergentes.

FONTE Xinhua Silk Road

