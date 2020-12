Xinhua Silk Road: A Wuliangye, fabricante chinesa de bebidas alcoólicas, participa da 17ª CAEXPO para fomentar a cooperação na economia digital

Em seu showroom na CAEXPO, a Wuliangye exibiu produtos de bebidas alcoólicas com sabores variados, incluindo a oitava geração de Wuliangye, a bebida da China que foi designada para a exposição deste ano, atraindo visitantes nacionais e estrangeiros.

Seu empenho em participar ativamente da "Belt and Road Initiative" e orientar a globalização do setor de bebidas alcoólicas da China também está impresso e exibido na parede de fotos do showroom.

Tudo isso representa apenas parte dos seus esforços para buscar oportunidades de desenvolvimento na onda da economia digital, que se tornou um agente importante para o desenvolvimento econômico e social nos últimos anos.

Anteriormente, no dia 19 de novembro, a Wuliangye ingressou no Comitê de Economia Digital do Conselho de Negócios da APEC China como membro fundador durante o Fórum de CEOs da APEC China 2020, que foi realizado em Pequim para contribuir para a integração profunda da economia digital e da economia real.

Na era pós COVID-19, a fabricante chinesa de bebidas alcoólicas disse que continuaria promovendo a internacionalização do setor chinês de bebidas para ajudar na recuperação econômica global e no desenvolvimento da cooperação e inovação na economia digital.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/317948.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1345818/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1345819/2.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road