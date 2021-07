Xinhua Silk Road: abertura mais ampla em andamento na área especial de Lin-gang na zona de livre comércio de Xangai

No futuro, para onde irá a área especial de Lin-gang? Especialistas que participaram do 12º Simpósio sobre Acadêmicos Chineses e Desenvolvimento de Xangai no século XXI, realizado em Xangai na quinta-feira, em geral acreditavam que a área especial continuará a ampliar a abertura e intensificará os testes de estresse para construir uma zona econômica especial mais influente e competitiva. Organizado em conjunto pela Shanghai Chinese Overseas Friendship Association e pela Shanghai Overseas Returned Scholars Association, o simpósio se dedicou a retratar o futuro da área especial de Lin-gang.

De acordo com Zhu Zhisong, membro do Comitê Permanente do Comitê Municipal do PCC de Xangai e vice-diretor administrativo da Administração da Área Especial de Lin-gang, no 14º período do Plano Quinquenal (2021-2025), a área especial de Lin-gang aproveitará ao máximo seu papel como campo de testes para a reforma e a abertura para participar melhor da cooperação e competição globais.

Zheng Gangmiao, membro do Comitê Permanente e diretor do Departamento de Trabalho de Frente Unido do Comitê Municipal do PCC de Xangai, prometeu que, para dar um melhor respaldo à área, mais talentos e recursos serão angariados no país e no exterior.

Juntamente com a aplicação do primeiro lote de modos de negócios inovadores e a estreia de programas e empresas inovadoras, a área especial está conectando o mercado de fatores nacionais e estrangeiros com maior eficiência.

De longe, a área especial de Lin-gang foi piloto para uma série de medidas de inovação financeira, como a facilitação do acordo de RMB transfronteiriço para empresas de qualidade, a transferência transfronteiriça de ativos de financiamento do comércio doméstico e o registro único de dívidas no exterior, de acordo com Xie Dong, diretor do Shanghai Municipal Financial Regulatory Bureau.

Ele também valorizou o desenvolvimento de setores orientados por tecnologia hardcore. Atualmente, uma cadeia integrada do setor de circuitos que abrange desenvolvimento de chips, equipamentos e materiais, fabricação, a terceira geração de semicondutores e as embalagens e testes está basicamente totalmente formada na área.

