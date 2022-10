Xinhua Silk Road: arroz que economiza água e resistente à seca é essencial para a produção de safras de alta qualidade, afirmam os especialistas

HEFEI, China, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma demonstração de campo e sessão técnica sobre a variedade de arroz que economiza água e é resistente à seca (WDR) foi realizada em formato on-line e presencial em Hefei, província de Anhui, no leste da China, na quarta-feira, para discutir e trocar opiniões sobre o WDR.

Especialistas do setor, incluindo pesquisadores, funcionários do governo e produtores agrícolas que participaram do evento, acreditam que a variedade de arroz que economiza água e é resistente à seca é essencial para a produção de culturas de alta qualidade.

Foto tirada em 28 de setembro de 2022 mostra a demonstração de campo e a sessão técnica sobre variedade de arroz que economiza água e é resistente à seca (WDR), realizada em Hefei, na província de Anhui, no leste da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road) Foto mostra especialista agrícola apresentando arroz que economiza água e resistente à seca aos participantes do evento. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

He Fengyang, vice-prefeito da cidade de Hefei, discursou no evento e afirmou que Hefei fará esforços para estabelecer-se como uma "cidade de produção agrícola", fomentando empresas líderes, construindo grandes plataformas de inovação e otimizando o planejamento urbano.

Observando que o WDR pode atenuar fatores ambientais adversos, como variabilidade climática e distribuição desigual de recursos hídricos, Pan Xin, chefe-adjunto do Departamento de Agricultura e Assuntos Rurais da Província de Anhui, disse que o WDR representa uma nova solução para o desenvolvimento agrícola de alta qualidade na província.

Pan Xin acrescentou que a área de cultivo de WDR em Anhui representa 70% do total da China.

Wu Zhiyong, gerente geral do Fengda Group, disse que a empresa trabalha com o Shanghai Agrobiological Gene Center (SAGC), estabelecendo uma nova forma de cooperação entre o instituto de pesquisa e a empresa. O Fengda Group passou a ser uma importante organização de promoção para o WDR.

Luo Lijun, cientista-chefe da SAGC, apresentou um relatório no evento, no qual apresentou as características e o desenvolvimento futuro do WDR.

O evento também contou com a cerimônia de lançamento da Federação de Inovação da Cadeia Industrial de WDR.

Além disso, durante o evento, a SAGC assinou dois contratos com a Tencent Technology Beijing Co., Ltd. e o governo do condado de Changfeng, respectivamente, para explorar outras formas de cooperação.

Sabe-se que o WDR, desenvolvido pelo SAGC, pode produzir rendimentos superiores a 550 quilogramas por mu (1 mu = 0,067 hectare). O WDR foi promovido na China e em outros países ao longo do Cinturão e Rota, com plantações de arroz piloto anuais de três milhões de mu na China.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/330385.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1916601/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1916602/2.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road