Xinhua Silk Road: associação importante da Silk Road Maritime para intensificar a "dupla circulação"

PEQUIM, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Desde o lançamento pela província de Fujian, no leste da China, em 2018, a Silk Road Maritime tem demonstrado forte impulso e resiliência de desenvolvimento, tornando-se um elo importante na promoção da "dupla circulação" dos mercados interno e internacional.

Foto mostra uma vista do Porto de Xiamen na província de Fujian, leste da China. (Foto fornecida pela Fujian Provincial Port Group Co., Ltd.) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Apesar do ambiente econômico global em constante mudança, o comércio entre Fujian e os países e regiões ao longo das rotas Cinturão e Rota atingiu 412,2 bilhões de yuans (cerca de USD 58,93 bilhões) nos primeiros sete meses de 2022, um aumento de 19,6% em relação ao ano anterior. Até o final de agosto deste ano, foram feitas 9.014 viagens por meio de rotas de transporte marítimo com o nome Silk Road Maritime, com uma produção total de 10,182 milhões de unidades de contêineres equivalentes a seis metros.

Mais conquistas foram vistas no desenvolvimento da Silk Road Maritime este ano, quando o Fórum Internacional de Cooperação Silk Road Maritime de 2022 foi iniciado em 8 de setembro. Em 10 de junho, foi introduzido o expresso de comércio eletrônico da Silk Road Maritime. No início de janeiro, foi aberta uma nova rota de transporte marítimo ligando os membros da Parceria Econômica Regional Abrangente.

Com a integração ao novo Corredor Internacional de Comércio Terrestre-Marítimo e aos serviços de trem de carga China-Europa, a Silk Road Maritime também deu suporte à Fujian na construção do canal de transporte do exterior para as províncias do interior. Em 2021, o volume de cargas a granel de fora da província processadas pelos portos de Fujian por meio do transporte marítimo-ferroviário combinado aumentou 21,5% em relação ao ano passado. O volume de contêineres do transporte marítimo-ferroviário combinado no primeiro semestre de 2022 teve um aumento de 44% em relação ao ano anterior.

Ao promover ainda mais a coordenação de política com os portos marítimos da China, a Silk Road Maritime está comprometida em ajudar a fortalecer a conexão entre as cadeias industriais e de suprimentos por meio da formação de canais logísticos de circuito fechado que irradiam os mercados nacionais e internacionais, de acordo com Chen Zhiping, presidente da Fujian Provincial Port Group Co., Ltd. e da Fujian Silk Road Maritime Management Company.

A marca é apresentada pela cooperação integrada intersetorial, na qual cada membro da Silk Road Maritime Alliance alavanca seus pontos fortes. Com o objetivo de impulsionar o compartilhamento de informações entre as empresas relevantes, a Silk Road Maritime também oferece uma plataforma global de serviços abrangentes de transporte marítimo, cuja primeira fase foi concluída.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/330030.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1901779/Xinhua_Silk_Road_Xiamen.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road