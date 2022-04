Xinhua Silk Road: atividades temáticas com peônias começam em Luoyang, na China, com transmissão ao vivo por streaming

O programa de uma hora começou com um vídeo de três minutos apresentando a história e o charme de Luoyang. Em seguida, o apresentador levou o público por uma visita virtual a vários lugares relacionados a peônias na cidade, como o Jardim Botânico de relíquias Sui e Tang, onde os espectadores puderam desfrutar da beleza das peônias, e o único museu de peônias da China, onde a cultura e a história do setor de peônias são exibidos por meio de itens e relíquias.

Visto que a cidade de Luoyang busca impressionar mais os jovens, o programa também contou com uma estação jovem localizada no distrito de Luolong, onde jovens talentos que chegam à cidade podem desfrutar não apenas de infraestruturas abrangentes, ambientes confortáveis e serviços de primeira linha, mas também receber emprego e orientação sobre a vida cotidiana.

Além disso, o Wan'an Mountain Resort também foi apresentado no programa de streaming ao vivo. Por meio das várias atividades turísticas apresentadas, os espectadores puderam sentir a energia da cidade histórica de Luoyang.

Com plataformas de mídia locais e nacionais oferecendo canais para a transmissão ao vivo, o programa, na manhã desta quarta-feira, atraiu cerca de 3.446 milhões de visualizações no total, e a hashtag "How beautiful is the Luoyang peony" (como são belas as peônias de Luoyang) ficou em 27º lugar entre os tópicos nacionais mais importantes na Weibo, uma plataforma de mídia social chinesa.

O evento durará até 15 de abril, oferecendo um passeio imersivo pelo cidade. Com transmissão ao vivo de uma hora realizada todos os dias para levar os telespectadores aos principais jardins, museus, áreas panorâmicas e outros pontos populares de peônias em Luoyang.

O evento de streaming ao vivo faz parte de uma série de programas on-line de Luoyang, que pode ser acessado por meio de um site integrado H5 que oferece vídeos, transmissões ao vivo 24 horas, bem como atividades interativas nas quais o público pode tirar fotos com as peônias e ganhar presentes culturais por meio de sorteios de prêmios.

Consulte o link original: https://en.imsilkroad.com/p/327251.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1783229/image.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

