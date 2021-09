Xinhua Silk Road : Beijing-Daxing met en place des politiques préférentielles pour soutenir le développement « sur deux zones »

Le district de Daxing fournira aux entreprises différentes formes de soutien au sein de domaines comme les mesures favorisant le secteur, l'accès au crédit et aux capitaux et le système de services aux talents, tout en devenant plus compétitif à l'échelle internationale grâce à des mesures incitatives relatives aux entreprises étrangères et à l'utilisation de capitaux étrangers, a annoncé Gao Niandong, directeur général adjoint du district de Daxing dans le cadre de la Comprehensive Industry Global Conference de Daxing qui a eu lieu lors de l'édition 2021 de la Foire internationale du commerce des services de Chine (CIFTIS) d'une période de six jours qui s'est terminée mardi.

En ce qui concerne les mesures favorisant le secteur, le district soutient les sociétés biopharmaceutiques en leur accordant un maximum de 5 millions de yuans pour obtenir des attestations et certifications professionnelles comme GLP, GCP, CNAS et CMA. Le district octroie également à chacune des entreprises un maximum de 3 millions de yuans par année pour le développement de plateformes de services professionnels comme CRO, CDMO, CMO et CSO, en plus d'encourager le développement de premières franchises de marques commerciales en offrant une subvention maximale de 5 millions de yuans pour un seul magasin.

Sur le plan du soutien financier, le district fournira un soutien au crédit aux industries clés pour alléger leur fardeau, tout en aidant les entreprises à accéder à divers marchés financiers.

En ce qui a trait aux investissements étrangers, le district accordera jusqu'à 20 millions de yuans à des projets étrangers clés et fournira un soutien maximal de 10 millions de yuans aux multinationales et aux entreprises figurant au palmarès Fortune 500 qui établissent un siège social régional et un centre de recherche et développement étranger dans le district.

« L'ensemble de mesures permet à Daxing d'exploiter davantage sa situation avantageuse sur le plan de l'emplacement et des ressources, qui constitueraient des avantages industriels et économiques dans le cadre de ses efforts de soutien au développement sur deux zones de la capitale Beijing », a déclaré Gao Niandong.

Il est à noter que les « deux zones » font référence à la zone pilote de libre-échange et à la vaste zone nationale de démonstration pour l'expansion au sein du secteur des services.

En 2015, Beijing est devenue la seule ville pilote du pays favorisant une plus grande ouverture au secteur des services. Et en 2020, le gouvernement central a offert son soutien afin que Beijing devienne une vaste zone de démonstration nationale de l'ouverture au secteur des services. La zone pilote de libre-échange de la Chine (Beijing) a été officiellement dévoilée en septembre 2020.

Consultez le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/323719.html

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1611891/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road