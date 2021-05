Xinhua Silk Road: BOE exibe competência em telas na SID Display Week 2021

A BOE nunca parou de buscar a inovação em tecnologia de telas, de acordo com Gao Wenbao, vice-presidente executivo da BOE e CEO do Display Business Group. Além de TFT-LCD e OLED flexível, a BOE intensificou a P&D de Mini/Micro LED e outras tecnologias de ponta e implementou diversas tecnologias e produtos de referência, impulsionando o desenvolvimento do setor mundial de telas.

Com base na tecnologia de tela super rígida ADS exclusiva da BOE, uma tecnologia de ângulo amplo de visualização, a ADS Pro oferece uma solução em nível de sistema para produtos LCD de ponta, o que representa grandes avanços em várias áreas como proporção de contraste dinâmico ultra-alto, tela de margem a margem, alta taxa de atualização e tecnologia "in-cell".

Depois de ser a primeira da China a produzir telas OLED flexíveis e dobráveis e oferecê-las ao mercado, a BOE lançou uma ampla gama de tecnologias inovadoras como a tela com tecnologia semelhante à rolagem e a tela full-screen flexível integrada com câmera sob a tela, criando possibilidades ilimitadas para o formato de produtos de tela.

Como líder global em Mini/Micro LED usando um substrato de vidro, a BOE expôs seu produto de Mini LED 8K de 75 polegadas com mais de cinco mil zonas e uma proporção de contraste de milhões de níveis. Respaldada por sua arquitetura exclusiva de acionamento ativo e tecnologia de impressão de transferência de alta velocidade, a BOE oferece soluções de tela de LED em nível de sistema de última geração habilitadas por tecnologias de semicondutores e tecnologias avançadas de embalagem de nível micrométrico.

A BOE também lançou o monitor de diodo emissor de luz (AMQLED) de pontos quânticos de matriz ativa, que conta com uma tecnologia de tela de última geração revolucionária, o que representa outro marco que o fabricante de telas alcançou na área de pontos quânticos eletroluminescentes.

Ao mesmo tempo que oferece produtos de tela inovadores para usuários globais, a BOE está capacitando inúmeros cenários de aplicação com sua tecnologia inteligente de IoT, criando experiências visuais incríveis e uma vida melhor para as pessoas.

De acordo com Gao, ao alavancar sua experiência tecnológica em telas e sensores, a BOE continuará a aprofundar sua estratégia de IoT centrada em telas de semicondutores e a trabalhar com parceiros globais ao longo da cadeia do setor para oferecer as melhores experiências visuais e modos de vida mais inteligentes aos usuários.

