Xinhua Silk Road: бренд Haier планирует представить на европейском рынке 20 новых моделей стиральных машин

В отличие от традиционных стиральных машин с ременной передачей у современных агрегатов с прямым приводом внутренний барабан и двигатель вращаются одновременно, а максимальный диапазон колебания барабана не превышает 90 градусов, что обеспечивает одежде бережный уход и защищает ткани от деформации.

Все 20 новых моделей инверторных стиральных машин, которые Haier планирует представить на европейском рынке, оснащены интеллектуальными технологиями сетевого взаимодействия. "Умные" агрегаты от Haier способны автоматически предупреждать пользователя о низком уровне стирального порошка. Нажатием всего на одну клавишу пользователь перенаправляется на сайт онлайн-магазина Amazon, где представлена продукция 12 самых популярных брендов средств для стирки.

По последним данным, с начала этого года продажи инверторных стиральных машин, т.е. агрегатов с прямым приводом торговой марки Haier на европейском рынке выросли на 110 процентов по сравнению с прошлогодним показателем.

Являясь неотъемлемым компонентом линейки продуктов Haier Smart Home, стиральные машины этого бренда активно завоевывают европейский рынок, оказывая Haier колоссальную поддержку в вопросах формирования экосистемы "Smart Home Cloud" и ускоренном внедрении ориентированных на европейских потребителей смарт-сценариев ухода за одеждой.

"Инновационные продукты, отвечающие потребностям пользователя" - основная стратегия Haier в сфере глобальной дистрибуции стиральных машин.

В ходе IFA 2019 компания представила и другие высококлассные агрегаты для стирки и ухода за одеждой. К примеру, роликовая стиральная машина "Xianhe", оснащенная инновационной технологией "ультразвуковой воздушной стирки", способна превращать воду в частицы микронного размера, проникающие в межмолекулярное пространство волокон ткани, избавляя пользователей от необходимости гладить постиранное белье.

Большое внимание гостей и участников IFA привлек синий гоночный автомобиль, созданный с использованием прямого привода Haier. В настоящий момент уникальный спорткар проходит тестирование на немецком автодроме Нюрбургринг.

Продвижение прямоприводных умных стиральных машин Haier на европейском рынке послужит толчком для формирования глобальной тенденции интеллектуальной стирки и ухода за одеждой.

Ссылка на первоисточник: https://en.imsilkroad.com/p/308311.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/974883/Haier_IFA_2019.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service