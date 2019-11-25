Xinhua Silk Road: бренд Yili Jinlingguan удостоен британской международной премии за инновации

В самом авторитетном и масштабном отраслевом событии Европы, проходящем в Великобритании, приняли участие производители пищевой промышленности из всех уголков земного шара. Свыше 20 000 экспертов отрасли собрались в Лондоне, чтобы обсудить вопросы развития и будущих перспектив индустрии здорового питания.

"Seine Mouiller" в переводе с монгольского означает "лучшая ферма". Сразу после появления на прилавках магазинов продукция этой торговой марки, отличающаяся более строгими стандартами производства, меньшим объемом ручного вмешательства и тщательным контролем качества, получила высокую оценку от потребителей и экспертов рынка.

Основным ключом к успеху Seine Mouiller, позволившим продукту в прошлую среду обойти многие ведущие бренды мира, стали уникальные составы и передовые инновации. К молочному сырью, поставляемому органической голландской фермой со 132-летней историей, производитель добавляет к смесям Seine Mouiller революционную комбинацию пребиотиков BID и GOS + FOS, а также инновационное сочетание белков α + β, способствующих лучшему усвоению питательных веществ детским организмом.

Начиная с 2003 года, компания Yili является истинным новатором в сфере изучения материнского молока. В 2007 году корпорация учредила специальную базу данных, которая на сегодняшний день содержит миллионы записей о питательных веществах, входящих в состав молока кормящей матери. В 2014 году Yili совместно с голландским Вагенингенским университетом создала центр НИОКР, снискавший себе славу "Пищевой кремниевой долины". В 2017 году учреждение было преобразовано в Yili Innovation Center Europe. Это событие ознаменовало достижение очередной важной вехи в научно-исследовательской деятельности и оптимизации детских смесей Yili.

Компания и дальше планирует следовать по пути инноваций, делать акцент на качестве и ресурсах, стимулировать высококачественное развитие китайской отрасли молочных смесей и стремиться к созданию "глобальной здоровой экосистемы".

Ссылка на первоисточник: https://en.imsilkroad.com/p/309553.html?from=singlemessage&isappinstalled=0

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1034210/Yili_Jinlingguan_award.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1034209/Jinlingguan_Seine_Mouiller.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service