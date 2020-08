Xinhua Silk Road: Changshu intensiviert Anstrengungen zur weiteren Optimierung des Geschäftsumfelds

Changshu in der ostchinesischen Provinz Jiangsu liegt im Hinterland des Jangtse-Deltas und ist ein wichtiger Knotenpunkt, an dem der Yangtze River Economic Belt und der wirtschaftliche Streifen entlang der Küste aufeinander treffen. Heute sind in Changshu in der ostchinesischen Provinz Jiangsu mehr als 200 japanisch finanzierte Unternehmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 6,9 Milliarden US-Dollar ansässig. Changshu hat seine Anstrengungen verstärkt, sein Geschäftsumfeld weiter zu verbessern und auslandsfinanzierte Unternehmen besser zu bedienen.