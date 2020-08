Xinhua Silk Road : Changshu redouble d'efforts pour optimiser l'environnement commercial

Située dans l'arrière-pays du delta du fleuve Yang-Tsé, la ville de Changshu, dans la province du Jiangsu en Chine orientale, est un nœud important où se rejoignent la ceinture économique du fleuve Yang-Tsé et la ceinture côtière de développement économique. Elle abrite désormais plus de 200 entreprises financées par le Japon, ce qui représente un investissement total de 6,9 milliards de dollars US. Changshu a redoublé d'efforts pour améliorer son environnement commercial et apporter de meilleurs services aux entreprises financées par des capitaux étrangers.

Actuellement, Changshu voit un investissement total de plus de 4 milliards de dollars US de la part des entreprises financées par le Japon dans son technopôle, le capital social accumulé se chiffrant à 1,77 milliard de dollars US.

Sachant que les employés japonais de Changshu ne peuvent pas retourner au travail en raison des importantes mesures de prévention de l'épidémie et des billets d'avion coûteux, le gouvernement municipal de Changshu a redoublé d'efforts pour communiquer avec les services supérieurs, et a demandé un vol charter qui puisse ramener les employés japonais.

Afin de réduire les risques de propagation de l'épidémie et de protéger la sécurité des passagers, les employés japonais ont fait l'objet de trois contrôles de température avant le départ et ont dû être mis en quatorzaine après leur atterrissage à Changshu.

Cette mesure permet non seulement de construire une voie aérienne pour aider les entreprises à reprendre le travail et la production en temps opportun, mais aussi de réduire le fardeau financier qui pèse sur elles grâce à des billets de vols charters moins chers.

« Dans le cadre du processus de prévention et de contrôle de l'épidémie, j'ai pu constater les mesures de contrôle rigoureuses du gouvernement chinois et son niveau de gestion avancé, et j'ai également senti que le gouvernement municipal de Changshu prodiguait un fort soutien aux composantes du marché », a déclaré un employé japonais de Sumitomo Rubber (China) Co., Ltd.

Au cours du premier semestre 2020, le PIB de Changshu a légèrement augmenté de 0,7 % en glissement annuel, pour se chiffrer à 108,5 milliards de yuans, dans un contexte de reprise économique générale après la crise du coronavirus, et son utilisation réelle des capitaux étrangers s'est élevée à 895 millions de dollars US, soit un pic de 104,8 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Par ailleurs, Changshu a vu la signature de 161 nouveaux projets clés au cours du premier semestre 2020, ce qui représente un investissement total de 55,28 milliards de yuans, la ville ayant grandement renforcé le soutien aux investissements de projets par le biais d'activités de signature dans le cloud.

Parmi les projets signés, sept projets avaient reçu des investissements étrangers de plus de 100 millions de dollars US chacun.

