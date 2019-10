Xinhua Silk Road : Chenzhou, une ville de Chine centrale, organise une conférence qui encourage la construction d'une zone nationale pilote pour l'innovation au service du développement durable

PÉKIN, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- La ville de Chenzhou, située dans la province du Hunan, dans le centre de la Chine, a récemment organisé une conférence afin d'encourager la construction de la zone nationale pilote pour l'innovation, chargée de mettre en œuvre le Programme 2030 pour le développement durable des Nations unies dans la ville.

Suite à une approbation du Conseil d'État chinois en mai de cette année, Chenzhou est devenue l'une des six villes pilote à l'échelle nationale à construire une telle zone pilote pour l'innovation. Ceci est une initiative de la Chine visant à mettre en œuvre le Programme 2030 pour le développement durable des Nations unies et à participer à la gouvernance mondiale.

Située dans une région où le système du Yang-Tsé et celui de la Rivière des Perles se séparent, Chenzhou est une source fondamentale pour la Rivière des Perles et deux affluents importants du Yang-Tsé, à savoir la rivière Xiangjiang et la rivière Ganjiang. Le lac Dongjiang, situé à Chenzhou, peut se targuer d'être la plus grande source d'eau potable du Hunan.

La construction d'une telle zone pilote va jouer un rôle essentiel car elle va apporter des solutions systématiques qui permettent au monde entier de tirer parti du développement durable des ressources en eau en exploitant pleinement les avantages que présente la ville en ressources en eau.

Selon Yi Pengfei, secrétaire du comité municipal du Parti communiste chinois de Chenzhou, la ville s'évertuera à achever la première étape de la construction de la zone pilote d'ici à 2020 et à développer un modèle efficace à d'ici à 2025, visant à faire de Chenzhou une zone pilote de transformation écologique englobant des collines vertes et des eaux claires, ainsi que des projets favorisant l'inclusion, à l'horizon 2030.

Une série de grands projets ont été signés au cours de la conférence, qui représentent un investissement total de 29,2 milliards de yuans, dont cinq projets de plateformes d'innovation scientifique et technologique impliquant l'utilisation des ressources en eau, le développement durable et d'autres domaines, ainsi que dix autres grands projets couvrant l'approvisionnement en eau, le recyclage complet des métaux non ferreux, pour ne citer que cela.

Vous pouvez voir le lien originel en cliquant sur : https://en.imsilkroad.com/p/308642.html

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service