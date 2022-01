Xinhua Silk Road: Chery apresenta o novo NEV QQ Ice Cream em um festival cultural em Wuhu, Anhui

O novo automóvel é o primeiro modelo de iCar ecology da Chery com um preço que oscila entre 29.900 a 43.900 yuans, que promete uma experiência de condução ecológica, econômica e conveniente.

As áreas de exposição também são estabelecidas no festival cultural para mostrar a história e a cultura de Wuhu, a tecnologia moderna e as marcas locais. As pessoas têm a oportunidade de ver as esculturas de arroz de Wuhu, o tingimento da celulose e outras artes populares tradicionais, bem como as mais recentes conquistas da ciência e da tecnologia, como NEVs, robôs, etc.

O evento é uma grande atividade para enriquecer a vida cultural dos cidadãos, um cenário para demonstrar as conquistas inovadoras das empresas de Wuhu e também uma oportunidade para promover a imagem de Wuhu, disse Shan Xiangqian, chefe do partido da cidade de Wuhu.

Link original:https://en.imsilkroad.com/p/325699.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1719286/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1719287/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1719288/image_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1719289/image_4.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

