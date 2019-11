Xinhua Silk Road : Chery lance Tiggo 7, son nouveau concept de SUV sur le Salon international de l'automobile de Guangzhou

PÉKIN, 28 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le constructeur automobile chinois Chery a lancé Tiggo 7, son nouveau concept de SUV, à l'occasion du 17e Salon international de l'automobile de Guangzhou qui a ouvert ses portes le 22 novembre à Guangzhou.

Bénéficiant d'une finition « bleu nuit », le nouveau concept de SUV, fabriqué en série, représente l'évolution du concept de design de Chery, « Life in Motion 3.0 », qui intègre non seulement l'essence des styles orientaux et occidentaux, mais demeure aussi attentif au design moderne international.