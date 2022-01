Xinhua Silk Road: Chery präsentiert sein New Energy Vehicle QQ Ice Cream beim Kulturfestival in Wuhu, Anhui

PEKING, 4. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Chery Automobile hat vor kurzem sein erstes neues Energiefahrzeug (New Energy Vehicle, NEV), den QQ Ice Cream, auf den Markt gebracht. Dafür veranstaltete die Stadt Wuhu in der ostchinesischen Provinz Anhui am 28. Dezember ein Kulturfestival, bei dem nicht nur das neue Fahrzeug vorgestellt, sondern auch die traditionelle Kultur Wuhus gefördert werden sollte.