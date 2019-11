Xinhua Silk Road: Cherys brandneuer Tiggo8 erhält C-NCAP Fünf-Sterne-Sicherheitszertifizierung

Die Kollisionsergebnisse von C-NCAP zeigen, dass der brandneue Tiggo8 sowohl bei Front- als auch bei Seitenkollisionen eine exzellente Performance aufweist. Alle Airbags und Curtain-Airbags entfalten sich bei festgeschnallten Sicherheitsgurten normal und bieten effektiven Schutz für Erwachsene und Kinder. Hohe Werte wurden insbesondere für den Schutz von Kopf, Hals, Brust, Bauch und Beinen erzielt. Die hervorragenden Ergebnisse werden auf die Einbeziehung der jüngsten C-NCAP Fünf-Sterne-Sicherheitsstandards in der Frühphasenauslegung des Tiggo8 zurückgeführt.

In Sachen aktive Sicherheit ist der Tiggo8 mit einer Reihe von intelligenten Systemkonfigurationen wie AEB, IHC, FCW, SLA, RCTA, LDW, und automatischer Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control, HDC) ausgerüstet.

Als Chinas maßgeblichste Autorität im Bereich der Sicherheitsprüfung von Automobilen durch Dritte hat C-NCAP die Teststandards seit ihrer Einführung kontinuierlich verbessert, die Evaluierungen für Kinder und Passagiere auf den Rücksitzen verschärft und quantifiziert, einen Whiplash-Test hinzugefügt und eine strengere Sterne-Bewertung eingeführt. Um die C-NCAP Fünf-Sterne-Sicherheitszertifizierung zu erhalten, muss ein Fahrzeug eine außergewöhnliche Sicherheitsleistung vorweisen können.

Das hervorragende Abschneiden des Tiggo8 bei der C-NCAP-Sicherheitsprüfung ist auch auf Cherys langjährige Bemühungen in der Qualitätskontrolle zurückzuführen. Chery hat, um die Produktqualität zu maximieren, ein Qualitätsmanagementsystem mit dualer Matrix für den Lebenszyklus und ein Qualitätsmodell für das gesamte Prozessmanagement aufgebaut, das von der Produktplanung bis zur Systemqualität reicht.

Für den Produkt-F&E-Prozess hat Chery ein Matrix-Produktentwicklungsmodell etabliert, bei dem die Produktentwicklungsmanagement- und Technologiezentren in einem V-Modell miteinander kooperieren und so ein positives System für F&E und den Prozess der Fahrzeugentwicklung bilden, was eine solide Grundlage schafft, um hochwertige Premium-Produkte zu erstellen und exzellente Marken aufzubauen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/309485.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031780/1_Chery_s_all_new_Tiggo8_wins_C_NCAP_five_star_safety_certification.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031785/2_High_strength_body_of_all_new_Tiggo8.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031781/3_High_tech_cabin_of_all_new_Tiggo8.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031779/4_All_new_Tiggo8.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1031783/5_Chery_wins_the_Gold_Award_in_the_44th_International_Convention_on_QC_Circles_2019___Tokyo.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service