Xinhua Silk Road: Chinas Hangzhou beabsichtigt die Entwicklung eines „neuen Fertigungswesens" mit der Luftfahrtindustrie als Wegbereiter

HANGZHOU, China, 11. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Hangzhou, die Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Zhejiang, ist entschlossen ein „neues Fertigungswesen" zu entwickeln, bei dem die Luftfahrtindustrie im Mittelpunkt steht und durch das die Transformation und Modernisierung seiner Fertigungsindustrie erreicht werden soll.

Hangzhou, bekannt als Chinas erste Stadt in der digitalen Wirtschaft, hat kürzlich einen „neuen Fertigungsplan" veröffentlicht, der vorsieht zwei Motoren für das Wirtschaftswachstum der Stadt aufzubauen. Dadurch soll die Anzahl der Unternehmen mit einem Hauptgeschäftsumsatz von 20 Millionen Yuan oder mehr, sowie die der nationalen Hochtechnologieunternehmen und industriellen Investitionen verdoppelt werden.

Zhou Jiangyong, Sekretär des CPC Hangzhou Kommunalausschusses, sagte, dass die Entwicklung der Fertigungsindustrie Hangzhous mit Defiziten in Bezug auf Gesamtvolumen, inkrementelles Volumen, Investitionen, industrielle Segmentierung und Absorptionsfähigkeit von Unternehmen konfrontiert ist, und eine Transformation dringend erforderlich sei.

Infolgedessen hat Hangzhou beschlossen, die Luftfahrtindustrie voranzutreiben, um das „neue Fertigungswesen" zu verwirklichen. In den letzten Jahren hat Hangzhou zum Leiten dieser Entwicklung drei große Plattformen gebildet: den Aviation Industrial Park im Qiantang New District, die Hangzhou Airport Economic Zone und Jiande Aviation Town.

Die höchste Priorität kommt dabei dem Aviation Industrial Park im Qiantang New District zu. Dieser befindet sich in unmittelbarer Nähe zum internationalen Flughafen Hangzhou Xiaoshan und ist somit nur 135 Kilometer Luftlinie von Shanghai entfernt. Der Industriepark erstreckt sich über eine Fläche von 5,43 Quadratkilometern und besteht aus den beiden Kernbereichen Forschung und Entwicklung (F&E) und Fertigung.

Der Park beherbergt Xizi Aviation Industry Co., Ltd., Xizi Aerospace Fasteners Co. und andere Schlüsselprojekte. Xizi Aviation Industry Co. ist Lieferant für in- und ausländische Luftfahrtgiganten wie Aviation Industry Corporation of China, Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), Airbus, Boeing und Bombardier.

Ein leitender Beamter des Hangzhou Investment Promotion Bureau sagte, dass die Luftfahrt-Industrieplattform im Qiantang New District beabsichtigt, große Flugzeugkomponenten für COMAC herzustellen und die Zusammenarbeit mit dem Boeing 737 Completion and Delivery Center in Zhoushan, Zhejiang und der Airbus (Tianjin) Final Assembly Company auszubauen. Damit will man letztendlich die treibende Kraft bei der Transformation von Hangzhous Fertigungsindustrie werden.

Um die Fortentwicklung der Industrie zu erleichtern, hat Hangzhou entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von Forschung und Entwicklung, Raumplanung und Unterstützung der Branchenentwicklung eingeleitet, sagte der Beamte.

Hier der Link zur ursprünglichen Mitteilung: https://en.imsilkroad.com/p/308682.html

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service