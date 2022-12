Xinhua Silk Road: Chinas Schiefergasproduktion in Fuling erzielte 53,2 Mrd. Kubikmeter in den letzten zehn Jahren

CHONGQING, China, 29. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Das chinesische Schiefergasfeld in und um Fuling, das erste kommerziell erschlossene Schiefergasfeld des Landes, produzierte in den letzten zehn Jahren insgesamt 53,2 Milliarden Kubikmeter Schiefergas und stellte damit einen neuen Produktionsrekord unter den Schiefergasfeldern in China dar, sagte der chinesische Ölkonzern Sinopec am Mittwoch auf der Pressekonferenz zu seinem Bericht über die soziale Verantwortung im Schiefergasfeld von Fuling.

Ende 2012 förderte die HF-Bohrung Jiaoye 1 von Sinopec in Fuling im südwestchinesischen Chongqing 203.000 Kubikmeter Schiefergas und markierte damit den Beginn der kommerziellen Entwicklung von Schiefergas in China.

In den letzten zehn Jahren hat das gesamte Schiefergasfeld fast 900 Milliarden Kubikmeter nachgewiesener Schiefergasreserven gemeldet und 53,2 Milliarden Kubikmeter Schiefergas produziert, das über Erdgaspipelines von Sichuan nach Osten in mehr als 70 Städte entlang des Jangtse-Flusses geliefert wurde und so die nationale Energiesicherheit sicherstellte.

Basierend auf den Erfahrungen in Fuling hat Sinopec seine Schiefergas-Exploration und -Entwicklung im Sichuan-Becken im Südwesten Chinas beschleunigt.

Derzeit hat das Unternehmen vier Schiefergasfelder erschlossen, nämlich Fuling, Weirong, Yongchuan und Qijiang, mit nachgewiesenen gesamten Schiefergasreserven von 1,19 Billionen Kubikmetern, so der Vorsitzende von Sinopec, Ma Yongsheng, auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Sinopec wird den Bau des Billionen-Kubikmeter-Schiefergasfeldes in Fuling und der 500-Milliarden-Kubikmeter-Gasfelder im Süden Sichuans vorantreiben, um einen Beitrag zur Schiefergasproduktionsbasis mit einer jährlichen Kapazität von mehr als 10 Milliarden Kubikmetern im Südwesten Chinas in Sichuan und Chongqing zu leisten, so Ma.

SOURCE Xinhua Silk Road