Xinhua Silk Road: Chinesische Jugend wird vom UN Global Compact zum SDG-Pionier 2022 ernannt

Tong, der als SDG-Pionier für die Klimaanpassung 2022 ausgezeichnet wurde, ist der einzige Chinese unter den 10 gewählten Kandidaten in diesem Jahr. Er ist außerdem der zweite Chinese, der zum SDG-Pionier gewählt wurde, und der erste im Bereich der Wirtschaft.

Tongs Erfindung, die dynamische Blitzschutztechnologie (Dynamic Lightning Protection - DLP), bietet ein intelligentes System zur Verhinderung der Auswirkungen von Blitzeinschlägen durch technologische Innovation, die durch die Forschung und Entwicklung von hochpräzisen Blitzortungsgeräten unterstützt wird. Der DLP wird von Berufsverbänden auf nationaler und globaler Ebene als herausragende Leistung anerkannt.

Neben der Durchführung von Blitzschutzstudien hat Tong auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf diesem Gebiet gefördert, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Er arbeitete mit fast 20 internationalen akademischen Organisationen zusammen und startete ein von China geleitetes internationales Kooperationsprojekt.

Tong hat sich auch aktiv für die Integration der verschiedenen Bereiche von Industrie, Bildung und Forschung eingesetzt, so dass die DLP-Technologie in verschiedenen Branchen im In- und Ausland erprobt werden kann. Letztes Jahr gewann sein Team den goldenen Preis beim „UNGC Young SDG Innovator Program & the First China Youth SDG Innovation Challenge".

Die State Grid Corporation of China konzentriert sich auf die Ziele Carbon Peak und Neutralität, um die Energieversorgung zu sichern und eine grüne und kohlenstoffarme Energiewende zu fördern. „Mit der Unterstützung des Unternehmens sind wir in der Lage, die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung in die technologische Innovation einfließen zu lassen und der Welt das erste DLP-Technologiesystem zu präsentieren", sagte Tong, der sich für die Verbesserung des globalen Blitzschutzes angesichts des Klimawandels einsetzt.

Original Link https://en.imsilkroad.com/p/328397.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1837048/image.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road