Xinhua Silk Road: Chongqing FTZ, imán para la inversión extranjera en medio de la apertura

El sector Xiyong de la FTZ ha atraído a más de 20 fabricantes de chips de renombre, como Intel, SK Hynix, United Microelectronics Center y China Resources Microelectronics Limited, que se esfuerzan por forjar una importante base de I+D y fabricación de semiconductores y circuitos integrados.

Contando con el respaldo de cinco importantes fabricantes de automóviles, incluyendo Changan Auto, Beijing Hyundai, Jinkang New Energy Automobile Co., Ltd., Ruichi Automobiles y SAIC-GM-Wuling Automobile, el sector de Jiangbei de la FTZ ha introducido más de 80 productores de parte de automóvil de fama mundial, con un sistema integrado cadena de la industria del automóvil que va tomando forma.

El sector Jiulongpo de Chongqing FTZ ha desarrollado un servicio de procesamiento profundo de aluminio de etapa completa que cubre la preparación, el procesamiento, la fabricación y la aplicación del material. El sector de Shapingba ha formado tres sistemas de servicios, cada uno de ellos disponiendo de un comercio global, logística ferroviaria y financiación de la cadena de suministro.

En términos de creación de capacidad de I+D, el sector de la Nueva Área de Liangjiang de la ZLC ha establecido 19 plataformas de I+D a nivel nacional y 378 a nivel municipal. El sector de Xiyong alberga ahora un centro de innovación de fabricación a nivel nacional, 21 laboratorios y centros de innovación a nivel municipal, 128 empresas con I+D, cinco nuevas instituciones de I+D y 34 empresas de alta tecnología.

Además, la ZLC de Chongqing ha optimizado de forma continuada el entorno comercial a través de la promoción del servicio de aduanas online y medidas de facilitación del comercio centradas en la construcción de un sistema de ventanilla única. La FTZ ha atraído más del 35% de la inversión extranjera directa de Chongqing en los últimos cinco años, contribuyendo con alrededor del 70% del volumen de comercio exterior de la ciudad.

Establecida el 1 de abril de 2017, la Zona Franca de Chongqing cuenta con una superficie total de 119,98 kilómetros cuadrados que abarca nueve sectores de la Nueva Área de Liangjiang, Yuzhong, Jiangbei, Shapingba, Jiulongpo, Nan'an, Beibei, Yubei y Xiyong.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/327147.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1778468/Chongqing.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road