Xinhua Silk Road: cidade de Changzhou no leste da China promoverá turismo através de transmissão ao vivo

PEQUIM, 30 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Uma série de transmissões ao vivo de pontos turísticos na cidade de Changzhou na província de Jiangsu no leste da China será lançada conjuntamente pela Xinhua News Agency e pela Kuaishou, uma plataforma líder de transmissões ao vivo da China, em 30 e 31 de maio.

A transmissão ao vivo, uma nova jogada de Changzhou para promover o setor de turismo, apresentará duas de suas principais atrações turísticas, o Resort Salt Lake Oriental e o Lago Changdang, com atividades que incluem pesca de camarões, degustação da culinária local e conhecimento da cultura local.

Parque dos Dinossauros, Lago Tianmu, Cidade Antiga de Yancheng, Grande Pagode, Salt Lake City Oriental, Antigo Canal... Changzhou se esforçou bastante para desenvolver o turismo nos últimos anos, incluindo a exploração da herança cultural, promoção dos principais projetos turísticos e incentivo à inovação.

Changzhou recebeu quase 80 milhões de turistas locais e internacionais em 2019, arrecadando uma receita total de quase 120 bilhões de yuans. O valor adicionado de seu setor de turismo representou 7,6 por cento do PIB provincial. Os principais barômetros turísticos de Changzhou se classificaram continuamente entre os primeiros na Província de Jiangsu.

Não é fácil para o setor turístico de Changzhou estar onde está atualmente. Comparada com Suzhou, Wuxi, Nanjing e outras cidades da parte sul de Jiangsu, Changzhou não tem montanhas famosas nem grandes rios.

Entretanto, a situação se reverteu em 2000, quando Changzhou, uma famosa cidade industrial, ultrapassou com sucesso as restrições de recursos quando inaugurou um museu sobre dinossauros e um parque temático sobre dinossauros. O parque foi classificado como atração turística nacional de graduação 4A depois de apenas um ano após a inauguração.

Em uma conferência sobre a promoção do desenvolvimento turístico realizada em março, Changzhou lançou uma série de medidas, desde o fortalecimento do apoio financeiro, ativação do mercado local de turismo, incentivo às agências de turismo a expandirem a base de clientes, promoção do consumo no turismo, até melhorar a atração e a educação dos talentos relevantes.

"O setor de turismo foi fortemente afetado pela epidemia da COVID-19", disse o secretário do Partido de Changzhou Qi Jiabin, "e desenvolvemos políticas relevantes e destinaremos 300 milhões de yuans para apoiar o desenvolvimento do setor cultural e turístico e promover o consumo no turismo".

As transmissões ao vivo serão lançadas através de "kuaikan", que literalmente significa visualização rápida, um grupo de contas de vídeos curtos da Xinhua News Agency em plataformas tais como Douyin, Kuaishou e Weibo, concentrando-se principalmente em notícias de negócios e estilo de vida.

