Xinhua Silk Road: cidade de Wuxi, no leste da China, impulsiona o desenvolvimento do setor biomédico

BEIJING, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Conferência de Saúde do Futuro da Baía de Taihu de 2022, realizada na quinta-feira na cidade de Wuxi, na província de Jiangsu, no leste da China, testemunhou o lançamento do Centro de Proteção à Propriedade Intelectual de Wuxi com 52 projetos biomédicos contratados, envolvendo um total de mais de 30 bilhões de yuans em investimentos.

Foto mostra local da Conferência de Saúde do Futuro da Baía de Taihu de 2022 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

O setor biomédico é uma parte importante da construção do sistema industrial moderno de Wuxi durante o 14º Plano Quinquenal (2021-2025). Sua escala superou 140 bilhões de yuans em 2021, um aumento de 24% em relação ao ano anterior, colocando a cidade de Wuxi entre as 20 principais cidades em nível de prefeitura listadas no barômetro do setor biomédico da China em 2021.

Além do centro de proteção à propriedade, seis parques industriais biomédicos foram licenciados e três plataformas públicas biomédicas foram inauguradas durante a Conferência, o que deverá impulsionar o desenvolvimento do setor biomédico de Wuxi.

A cidade fortalecerá e expandirá sua cadeia industrial para construir um cluster industrial biomédico moderno de 200 bilhões de yuans, disse Du Xiaogang, secretário do Comitê do Partido Municipal de Wuxi do PCC.

O setor biomédico começou cedo em Wuxi. Com uma base sólida, a cidade desenvolveu uma cadeia do setor relativamente boa que abrange a produção de medicamentos químicos brutos, a produção de preparação e a terceirização de serviços farmacêuticos, além de ter reunido 1.278 empresas biomédicas, entre elas a AstraZeneca e a WuXi Biologics AppTech, demonstrando um forte efeito de cluster.

Com o objetivo de construir um centro do setor biomédico de classe mundial com características distintas, a cidade de Wuxi não só lançou uma política especial e personalizada para o desenvolvimento de parques industriais biomédicos, como também estabeleceu um fundo especial para o setor biomédico moderno, a fim de recompensar o avanço nas tecnologias e pesquisas de inovação prospectivas. Em 2021, a cidade de Wuxi financiou mais de 32 milhões de yuans para o desenvolvimento científico e tecnológico de 43 projetos biomédicos.

Vários acordos de fundos foram assinados na conferência, incluindo um fundo biomédico de cinco bilhões de yuans estabelecido em conjunto pelo Guolian Group, a AstraZeneca e a China International Capital Corporation Limited.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/329376.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1873864/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road