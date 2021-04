Xinhua Silk Road: começa em Henan, no centro da China, exposição de Hanfu com tema de peônias

PEQUIM, 16 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Uma exposição de restauração de vestimentas tradicionais que combinam peônias com a cultura tradicional chinesa do Hanfu começou na quarta-feira no museu temático das peônias em Luoyang, uma cidade com 1.500 anos de história no cultivo de peônias na província de Henan, no centro da China.