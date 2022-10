Xinhua Silk Road: Condado de Changsha progride em direção ao desenvolvimento de alta qualidade com Xingsha Spirit

PEQUIM, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O condado de Changsha, também conhecido como Xingsha, no leste da cidade de Changsha, na província de Hunan, no centro da China, apresenta o Xingsha Spirit por ocasião do 30º aniversário do lançamento da zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Changsha.

O Xingsha Spirit enfatiza o espírito de se preocupar com a subsistência das pessoas, melhorar o ambiente de negócios, intensificar o suporte à economia real e priorizar a inovação.

Foto mostra o condado de Changsha, também conhecido como Xingsha, no leste da cidade de Changsha, província de Hunan, no centro da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Por anos, o Xingsha Spirit tem sido a principal fonte de força para o desenvolvimento do condado de Changsha.

-- Preocupação com a subsistência das pessoas

O condado de Changsha não tem poupado esforços para melhorar a vida das pessoas.

Ao longo dos anos, insistiu em aplicar 80% dos maiores fundos fiscais anuais em subsistência das pessoas.

Changsha foi listada como a cidade mais feliz da China por quinze anos consecutivos.

-- Melhoria do ambiente de negócios

O condado de Changsha tem melhorado constantemente o ambiente de negócios, estabelecendo bases sólidas para seu desenvolvimento industrial.

Em 2021, ficou em primeiro lugar entre os condados de Hunan (cidades de nível de condado) na avaliação do ambiente de negócios.

O governo do condado vem racionalizando a aprovação da administração e atualizando os serviços corporativos on-line para oferecer serviços convenientes 24 horas por dia para as empresas. Por exemplo, levou apenas seis horas para aprovar a cooperação entre a Bosch e a zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Changsha e ajudou a SAIC Volkswagen a concluir a seleção de locais on-line no condado.

-- Intensificação de apoio à economia real

O condado de Changsha é a potência industrial da província de Hunan. Nos últimos 30 anos, o condado de Changsha atribuiu grande importância à economia real e deu um salto histórico, de condado agrícola atrasado para um dos cinco condados mais prósperos da China.

O condado trabalhou arduamente e adotou medidas concretas para se transformar em um novo centro de abertura sólido em fabricação avançada e inovação tecnológica, e atraiu o estabelecimento de grande número de grandes empresas de manufatura para o local.

A Sany Heavy Industry Co., Ltd., a Zoomlion Heavy Industry Science and Technology e outras empresas de manufatura de renome internacional iniciaram negócios no condado de Changsha, cresceram e se fortaleceram lá.

-- Prioridade para a inovação

Além disso, a inovação é a chave para o avanço do desenvolvimento no condado de Changsha.

Nos últimos 30 anos, o condado de Changsha acelerou a promoção de empresas de alta tecnologia e estabeleceu um mecanismo de serviço de promoção completo e personalizado para empresas instaladas no condado de Changsha.

Como uma das 18 áreas típicas de reforma e abertura da China, o condado de Changsha empreendeu esforços para se tornar pioneiro da zona piloto de livre comércio de Hunan em inovação institucional e formou 12 conquistas de inovação institucional.

