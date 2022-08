Xinhua Silk Road: condado de Nanchang, em Jiangxi, no leste da China, realiza evento promocional para mostrar encantos e atrair investimentos

BEIJING, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O condado de Nanchang, na província de Jiangxi, no leste da China, deu início recentemente a seu "festival de lótus", um evento econômico, comercial e cultural anual para promover o ambiente de negócios e atrair investimentos.

A cerimônia de abertura foi realizada em 18 de agosto, e o festival deste ano, que deve durar quatro meses, aborda a revitalização rural, a economia digital e o ambiente de negócios de alto nível, com atividades como comércio e exposição de produtos culturais e turísticos, exposições de arte e mercado noturno.

Foto mostra a cerimônia de abertura do sexto festival econômico, comercial e cultural de lótus, realizado em 18 de agosto de 2022 no condado de Nanchang, na província de Jiangxi, no leste da China. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Em sua sexta edição este ano, o festival de lótus de economia e comércio tornou-se o evento emblemático para o condado de Nanchang promover melhor seus encantos, atrair mais talentos e também para os habitantes locais se divertirem em todos os tipos de atividades culturais. Além disso, conforme observou um participante comercial, o festival tornou-se a plataforma de correspondência de oferta e procura e negociação de projetos e um reforço para o desenvolvimento local.

Durante a cerimônia de abertura, ficou demonstrado que a economia digital e a otimização do ambiente de negócios são as prioridades do condado de Nanchang este ano, o qual promoveu ativamente a industrialização digital e a digitalização industrial. O condado lançou uma série de projetos digitais como o parque industrial de realidade virtual de Xiaolan · Taihao, o data center China Mobile Jiangxi Xiaolan e a única base de pesquisa em realidade virtual/realidade aumentada da China Unicom.

O condado de Nanchang também vem fazendo melhorias constantes no ambiente de negócios, com a construção e modernização de seus serviços corporativos on-line e serviços de governo eletrônico, a fim de prestar serviços convenientes e 24 horas por dia para pessoas físicas e empresas, além de oferecer políticas favoráveis para reduzir os custos para as empresas.

O condado de Nanchang é o primeiro na província de Jiangxi classificado entre os cem melhores condados da China. As estatísticas mostram que seu PIB atingiu 102,78 bilhões de yuans em 2019, também o primeiro entre os condados de Jiangxi a ultrapassar 100 bilhões de yuans. O condado formou uma estrutura industrial "3 + 3 + N" de automóveis e veículos movidos a novas energias, alimentos verdes, biomedicina, fabricação de equipamentos inteligentes, semicondutores, novas energias e novos materiais.

FONTE Xinhua Silk Road

