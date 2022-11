Xinhua Silk Road: conferência anual do Financial Street Forum termina com discussões sobre a construção do centro nacional de gestão financeira

Pequim, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- A conferência anual do Financial Street Forum 2022 foi encerrada, na quarta-feira, em meio a conversas e discussões sobre o aprofundamento da reforma financeira e a abertura e promoção da construção de alta qualidade da Financial Street como o centro nacional de gestão financeira.

Li Wenhong, chefe do Departamento Municipal de Supervisão e Regulamentação Financeira Local de Pequim, disse que a agência continuará aprimorando a capacidade de serviço e otimizando a estrutura do setor financeiro em Pequim para fortalecer o papel da Financial Street como centro nacional de gestão financeira e impulsionar o desenvolvimento financeiro local de maior qualidade na nova era.

Atualmente, além da Bolsa de Valores de Pequim e do Tribunal Financeiro de Pequim, cerca de 1.900 instituições financeiras de diferentes tipos, incluindo 175 sedes institucionais, estão localizadas ao longo da Financial Street, disse Sun Shuo, secretário do comitê distrital do CPC Pequim Xicheng, acrescentando que agora a Financial Street conta com mais funções e melhor ecologia financeira.

De acordo com Sun, o Xicheng District de Pequim se empenhará para transformar a Financial Street em um centro nacional com funções financeiras completas, mercado financeiro aberto, ambiente de negócios superior e crescente influência internacional.

Realizado no ano em que a construção da Financial Street no distrito de Xicheng, em Pequim, completa 30 anos, o fórum reforçou o papel da Financial Street como uma vitrine para mostrar a reforma e a abertura financeira da China.

Chen Yuan, vice-presidente doComitê Nacional da 12ª Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, disse que a conferência anual deste ano trouxe novamente um banquete de ideias e reflexões para apresentar a firme determinação da China de uma maior abertura e contribuição responsável para o desenvolvimento econômico global.

Nesta ocasião, a revisão da história, o resumo da experiência e a pesquisa sobre os desafios existentes e as tendências futuras valorizam muito o impulso de modernização da economia chinesa, avaliou Zhang Xiangchen, vice-diretor geral da Organização Mundial do Comércio.

O fórum deste ano foi realizado de 21 a 23 de novembro, em Pequim. A organização ficou a cargo do Governo Popular do Município de Pequim, Banco Popular da China, Agência de Notícias Xinhua, Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Administração Estatal de Câmbio.

