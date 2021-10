Xinhua Silk Road: Conferência Mundial de Economia Digital ajuda a impulsionar revolução digital na província de Zhejiang, no leste na China

Sob o tema "Desenvolvimento Inteligente Orientado pelo Digital" e com foco na reforma digital e no desenvolvimento da economia digital, o evento atraiu funcionários do governo, líderes empresariais, acadêmicos e especialistas do setor para compartilhar opiniões sobre tópicos como inteligência artificial, blockchain, comunicação quântica, 5G e internet industrial, nova fabricação, nova infraestrutura digital e finanças digitais. O evento acontecerá até domingo.

Zhejiang fortaleceu a implementação abrangente e sistemática da reforma digital a partir deste ano e implementou profundamente a versão 2.0 do "Projeto nº 1" de economia digital.

No primeiro semestre deste ano, a produção industrial dos setores centrais da economia digital em Zhejiang ficou em terceiro lugar na China, com um aumento de 28,2% no valor agregado em relação ao ano anterior.

Além disso, foram feitos progressos constantes na construção da governança inteligente integrada de órgãos governamentais e do Partido Comunista Chinês, governo digital, economia digital, sociedade digital e do Estado de direito digital, e foram feitas, continuamente, grandes conquistas na aplicação e na teoria, como o "cérebro industrial e fábrica do futuro".

Como o local permanente da Conferência Mundial de Economia Digital, Ningbo está se empenhando para elevar a qualidade e a quantidade dos setores centrais da economia digital e se transformar em uma cidade de software característica na China, uma cidade líder na internet industrial, um novo centro de fabricação inteligente internacional e uma zona-piloto de demonstração da economia digital.

A realização da Conferência Mundial de Economia Digital de 2021 e da 11ª Exposição de Cidade Inteligente e Economia Inteligente é uma medida importante para Zhejiang implementar totalmente a reforma digital e promover o desenvolvimento de alta qualidade da economia digital, o que ajudará a província a reunir amplamente os fatores de desenvolvimento e os recursos de inovação da economia digital, criando uma plataforma de alto nível para exibição, comunicação e cooperação.

Em uma próxima etapa, Zhejiang se concentrará na missão de construir uma zona de demonstração de prosperidade comum com desenvolvimento de alta qualidade e se esforçará para construir um sistema econômico moderno centrado na economia digital, a fim de se tornar uma área de demonstração da China digital e um centro da revolução digital global.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/324306.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662487/1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road