Xinhua Silk Road:Conferencia para reclutar los talentos más necesitados

Durante la conferencia, alrededor de 130 talentos con títulos de doctorado llegaron al distrito de Wangcheng y realizaron reuniones de reclutamiento fuera de línea con empresas locales, incluidas Ausnutria Dairy Co., Ltd., Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. y Hunan Viscope Technology.

Entre ellos, el 42 por ciento de los asistentes alcanzaron intenciones iniciales con las instituciones o empresas de contratación el miércoles.

En los últimos años, el distrito de Wangcheng ha desarrollado un conjunto de políticas para introducir, cultivar y motivar talentos y crear el entorno de "primero el talento" en un intento por facilitar mejor el crecimiento económico local y contribuir más a las estrategias de impulso de la economía de capital de Changsha.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/328770.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1850287/image_1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road