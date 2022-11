Xinhua Silk Road: Cúpula Mundial de IoT 2022 começa na cidade de Wuxi, leste da China

Pequim, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Cúpula Mundial de Internet das Coisas (IoT) 2022 começou em 26 de novembro em Wuxi, província de Jiangsu, leste da China.

Como parte principal da 222ª Exposição Mundial de IoT, também realizada na cidade, a cúpula atraiu líderes de todo o mundo para discutir em conjunto o desenvolvimento futuro, os mais recentes resultados científicos e tecnológicos e excelentes casos de aplicação da indústria de IoT.

Abertura do World IoT Wuxi Summit 2022 em Wuxi, província de Jiangsu, leste da China, em 26 de novembro de 2022. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Como pioneira no desenvolvimento de IoT, Wuxi é a única zona nacional de demonstração de inovação de rede de sensores na China. A cidade tem explorado continuamente o setor nos últimos anos.

Em 2021, o crescimento do setor de IoT da cidade ultrapassou 350 bilhões de yuans, com 50% desse valor sendo em Jiangsu e quase 25% do total nacional. O número manteve uma taxa de crescimento de 14%, de janeiro a setembro este ano.

Impulsionada pela indústria, a economia digital da cidade fez grandes progressos, com a escala das principais indústrias ultrapassando 600 bilhões de yuans em 2021, ficando em primeiro lugar em Jiangsu em relação ao índice de desenvolvimento.

Na cúpula, 11 acadêmicos da ChineseAcademy of Engineering e da Chinese Academy of Sciences começaram em conjunto a iniciativa Wuxi de aceleração do desenvolvimento da IoT, propondo desenvolver o setor a partir de nova infraestrutura digital, novas tecnologias digitais, novas aplicações digitais e a construção de clusters de IoT abertos e colaborativos de classe mundial.

Os resultados do prêmio de ouro 2022 de novas tecnologias, novos produtos e novas aplicações do setor de IoT e o índice de desenvolvimento de inovação de IoT também foram divulgados na cúpula.

Wuxi assinou acordos de cooperação com a China Unicom, o Centro da China para o Desenvolvimento da Indústria da Informação, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e a Chinasoft International Limited, com o objetivo de promover o desenvolvimento da nova economia digital na cidade.

Tomando a inteligência artificial mais a integração e a inovação da IoT como linha principal, Wuxi se concentrará no desenvolvimento de sensores inteligentes, internet de veículos e internet industrial, aprimorando a construção de plataformas de inovação, melhorando as regulamentações relacionadas e criando um melhor ambiente de negócios para empresas relacionadas.

Sabe-se que a World IoT Exposition atraiu participantes de mais de 50 países e regiões e mais de 1,1 milhão de participantes desde que foi realizada pela primeira vez em 2010, com quase 800 grandes projetos lançados, gerando um investimento total de mais de 200 bilhões de yuans no campo de IoT.

