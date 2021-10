Xinhua Silk Road: Das 15. UNWTO/PATA-Forum über Tourismustrends und -aussichten wird im südchinesischen Guilin eröffnet

PEKING, 21. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Das 15. UNWTO/PATA-Forum über Tourismustrends und -aussichten wurde am vergangenen Freitag in der Stadt Guilin in der südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang eröffnet.

Das Forum stand unter dem Motto „Tourismus und ländliche Entwicklung"ù und zog zahlreiche Regierungsbeamte, Experten, Wissenschaftler und führende Vertreter der Branche aus dem In- und Ausland an, die ihre Erfahrungen und Beispiele für die Erholung des Tourismus austauschten.