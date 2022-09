Xinhua Silk Road: Das 2022 Silk Road Maritime International Cooperation Forum wird im ostchinesischen Xiamen eröffnet

PEKING, 12. September 2022 /PRNewswire/ -- Das 2022 Silk Road Maritime International Cooperation Forum wurde am Donnerstag in Xiamen, der ostchinesischen Provinz Fujian, eröffnet, wo die Teilnehmer konstruktive Meinungen und Vorschläge zur Stärkung des Einflusses der Marke Silk Road Maritime austauschten.

Die Diskussionen auf dem Forum konzentrierten sich auf wirksame Maßnahmen zur Unterstützung der neuen Entwicklungsdynamik und zur Förderung des „dualen Kreislaufs" der inländischen und internationalen Märkte und behandelten zahlreiche Themen wie die Bedienung des einheitlichen Inlandsmarkts, die integrierte Entwicklung der internationalen Logistik und des grenzüberschreitenden elektronischen Handels, den Aufbau und die Anwendung von Big Data in der Hafenschifffahrt sowie innovative Finanzdienstleistungen für die Hafenschifffahrt.

Mit dem Ziel, ein integratives und kooperatives Ökosystem für Schifffahrt und Logistik zwischen den Ländern des Gürtels und der Straße aufzubauen, wurde die Marke Silk Road Maritime im Dezember 2018 von der Provinz Fujian, einem Kerngebiet der Maritime Silk Road, ins Leben gerufen. Bis Ende August dieses Jahres wurden auf den nach Silk Road Maritime benannten Schifffahrtsrouten insgesamt 9.014 Fahrten durchgeführt, wobei der Gesamtcontainerumschlag 10,182 Millionen Zwanzig-Fuß-Einheiten erreichte.

Die Teilnehmer des Forums würdigten die Errungenschaften der Maritime Silk Road und betonten, wie wichtig es sei, den Geist der Silk Road mit den praktischen Bemühungen um eine Vertiefung und Ausweitung der wirtschaftlichen Partnerschaft mit den betreffenden Ländern zu verbinden. Durch ihr zunehmendes Engagement in der Maritime Silk Road verpflichteten sich die Gäste, gemeinsam die Sicherheit und Stabilität der globalen Industrie- und Versorgungskette aufrechtzuerhalten, um der Entwicklung der Belt and Road Initiative neuen Schwung zu verleihen.

Laut Chen Zhiping, Vorsitzender der Fujian Provincial Port Group Co., Ltd. und der Fujian Silk Road Maritime Management Company, wird Silk Road Maritime auch in Zukunft innovative Anstrengungen unternehmen, um eine qualitativ hochwertige, nachhaltige und menschenzentrierte Entwicklung zu erreichen.

Auf dem Forum wurde ein Blaupapier über die Entwicklung der Silk Road von 2021 bis 2022 sowie die zehnte Serie von nach der Marke benannten Schifffahrtsrouten veröffentlicht. Während des Forums fand auch eine Preisverleihungszeremonie für neue Mitglieder der Silk Road Maritime Alliance statt.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/329926.html

SOURCE Xinhua Silk Road