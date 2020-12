Xinhua Silk Road: Das erste Winter-Testfestival für Automobilhersteller wurde in Heihe, im Nordosten von China, eröffnet

Bevor Autos in die Produktion gehen, müssen sie Testfahrten in Gebieten mit extremen Wetterbedingungen absolvieren, um ihre Qualität, Fahrbarkeit und Sicherheit in allen Wetterlagen zu gewährleisten. Eine Stadt wie Heihe, die im hohen Norden Chinas in einem Gebiet mit extrem kalten Wintern liegt, ist dafür ideal geschaffen.

In den vergangenen Jahren hat Heihe sich zur Aufgabe gemacht, die Automobiltestindustrie anzuziehen, um dadurch von dem Klima der Stadt zu profitieren. Inzwischen gibt es acht Wintertestunternehmen und drei nationale Automobilinspektions- und Prüfinstitutionen vor Ort. 24 Automobilhersteller haben ihre exklusiven Wintertestzentren in Heihe und die in Heihe durchgeführten Wintertestläufe machen mehr als 80 Prozent der gesamten Wintertests in China aus.

Mit der Ausrichtung des Wintertestfestivals will Heihe Automobil-Testunternehmen, F&E-Abteilungen und Testinstitute auf sein Weltklasse-Umfeld aufmerksam machen, und die Stadt weiterentwickeln, sagte Mali, der Parteichef von Heihe.

Heihe verfügt über reichhaltige Ressourcen für Wintertests, ein komplettes Transportsystem und garantiert hochklassigen Service. Die China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) steht Heihe zur Seite und hilft bei der Einführung leistungsfähigerer und effektiverer Dienstleistungen in Bezug auf Informationsdienste, die Festlegung von Normen und Branchenselbstdisziplin, so Yu Guang, Fachkraft bei der CAAM.

Mit seiner einzigartigen geografischen Lage, guten natürlichen Ressourcen, freundlichen Einwohnern und perfekten städtischen Dienstleistungen wird Heihe weiterhin alles bieten, was Automobilunternehmen sich wünschen können, um Wintertests durchzuführen, sagte Li Debin, leitender Qualitätsingenieur der JAC Group.

Bei der Eröffnungszeremonie verkündete Zong Huanping, stellvertretender Direktor des National Brands Project Office der Xinhua News Agency, dass die Automobil-Wintertestindustrie in Heihe erfolgreich in das National Brands Project der Xinhua News Agency aufgenommen wurde.

In Zukunft wird das National Brand Project mithilfe seiner vielfältigen Medienressourcen, starken Kommunikationskanälen und High-End-Think Tanks das Marketing für die Stadt Heihe übernehmen, den Bekanntheitsgrad von Heihe in der Wintertestindustrie für Automobile steigern und die Stadt als idealen Standort positionieren.

Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/318226.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1373875/Heihe.jpg

Related Links

http://en.imsilkroad.com



SOURCE Xinhua Silk Road