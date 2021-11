Xinhua Silk Road : Début du salon international de l'alimentation de Chine (Huai'an) soulignant la coopération entre les membres de l'industrie alimentaire du PREG

Autour du thème « développement vert et novateur reliant la vie moderne et la nourriture », le salon était accessible aux participants en ligne et sur place avec des activités comme des expositions thématiques, conférence haut de gamme et des événements de dégustation de nourriture. L'événement a attiré plus de 350 entreprises nationales et étrangères qui présenteront de nouvelles technologies, de nouvelles réalisations et de nouveaux produits.