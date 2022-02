Xinhua Silk Road: Der Bezirk Wangcheng in der Stadt Changsha (Zentralchina) plant 18 Großprojekte und unterzeichnet Investitionen in Höhe von 43,3 Mrd. Yuan auf Fördermesse

PEKING, 11. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Am Donnerstag fand eine Konferenz zur Förderung der Investitionen im Bezirk Wangcheng in der Stadt Changsha in der zentralchinesischen Provinz Hunan statt, bei der 18 große Investitionsförderprojekte mit einer Gesamtinvestition von 43,3 Milliarden Yuan unterzeichnet wurden (etwa 6,81 Milliarden USD).