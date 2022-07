Xinhua Silk Road: Der ostchinesische archäologische Park Laohuling öffnet für das Publikum und zeigt der Welt ein historisches hydrologisches System

BEIJING, 10. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Der archäologische Park Laohuling, gelegen in Hangzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, eröffnete am Mittwoch und präsentiert der Welt ein historisches hydrologisches System.

Der historische Damm ist 140 m lang und über 100 m breit. Es handelt sich um einen wichtigen Teil des peripheren Wasserbau-Systems der archäologischen Ruinen von Liangzhu (ca. 3.300 – 2.300 v. Chr.), das am 6. Juli 2019 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde.