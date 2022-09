Xinhua Silk Road : Des opportunités de services commerciaux numériques innovants au CIFTIS 2022

PÉKIN, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Un grand nombre d'entreprises de haute technologie ont présenté leurs technologies et produits numériques au Salon international du commerce et des services de Chine (CIFTIS) 2022 qui vient de se conclure, augurant de possibilités de développements innovants en matière de services commerciaux numériques.

Visitors line up to experience e-CNY (digital yuan) payment at an exhibition of financial services during the 2022 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) at the Shougang Park in Beijing, capital of China, Sept. 4, 2022. (Xinhua/Jin Haoyuan)

Le hall d'expérience du métavers du CIFTIS a attiré beaucoup de visiteurs en proposant au public une expérience de voyage immersive profonde avec, entre autres, la technologie de prise de vue virtuelle en XR, la technologie 3D sans lunettes et un espace interactif holographique.

De nombreux exposants du hall d'expérience du métavers sont convaincus que le CIFTIS a construit un véritable pont qui permet au métavers d'entrer sur le marché des services de consommation.

Dans la zone d'exposition des télécommunications, de l'informatique et des services d'information du parc Shougang, où s'est tenu le CIFTIS 2022, des robots de différentes formes étaient présents sur la quasi-intégralité des stands, comme autant d'ambassadeurs publicitaires permettant aux exposants de mettre en avant leurs diverses compétences.

Plusieurs produits pratiques équipés des technologies d'intelligence artificielle, de mégadonnées, de cloud computing, de 5G, de blockchain et d'autres technologies avancées ont également été présentés lors de l'événement.

Selon Feng Ming, médecin à l'hôpital universitaire Peking Union Medical College Hospital (PUMCH), le PUMCH a présenté un robot de neuronavigation intelligent et portable élaboré conjointement par le laboratoire d'IA de Tencent et l'Institut d'automatisation de l'Académie chinoise des sciences au CIFTIS de cette année.

La plateforme de navigation de ce robot intègre la technologie chirurgicale et l'expérience de l'équipe de neurochirurgie du PUMCH et, combinée à l'imagerie préopératoire, peut aider les médecins à localiser les lésions peropératoires et à réaliser des ponctions chirurgicales grâce au bras robotisé, ce qui permet de faciliter l'opération et d'améliorer la précision de l'intervention.

Le yuan numérique s'est également démarqué au salon et de nombreuses entreprises bancaires, d'assurance et de fintech ont présenté leurs produits e-CNY dans la salle d'exposition dédiée aux services financiers.

Bank of China a lancé le portefeuille matériel de yuans numérique et, d'après la présentation d'un collaborateur sur le stand de la banque, ce portefeuille matériel pourrait aider les personnes âgées, les enfants et d'autres types de population qui ne savent pas recourir au paiement par téléphone mobile à réaliser leur paiement sans argent liquide.

Les exposants ont déclaré que le CIFTIS avait contribué à réduire la distance entre les institutions financières, les particuliers et le yuan numérique, et grâce aux activités interactives du salon, le public a pu faire l'expérience intuitive de la sûreté, de la commodité et de l'efficacité du yuan numérique, ce qui est utile pour l'application du « yuan numérique plus ».

https://en.imsilkroad.com/p/329919.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1895472/561aa405393f48c0af5e5261f9ae9012.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road