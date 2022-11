Xinhua Silk Road: Desenvolvimento econômico e cooperação financeira em meio às mudanças destacados na Conferência anual do Financial Street Forum 2022

PEQUIM, 23 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A conferência anual do Financial Street Forum 2022, que começou em Pequim na segunda-feira com o tema "Avançando em direção a um futuro compartilhado: desenvolvimento econômico e cooperação financeira em meio às mudanças", atraiu participantes que compartilharam suas opiniões e percepções sobre o tema da conferência.

(221122) -- PEQUIM, 22 de novembro de 2022 (Xinhua) -- Esta foto tirada em 21 de novembro de 2022 mostra a cerimônia de abertura da conferência anual do Financial Street Forum 2022 em Pequim, capital da China. Com o tema "Avançar em direção a um futuro compartilhado: desenvolvimento econômico e cooperação financeira em meio às mudanças", a conferência anual do Financial Street Forum 2022 foi aberta aqui na segunda-feira. (Xinhua/Chen Zhonghao) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Yin Li, secretário do Comitê Municipal do Partido Comunista da China (PCCh) de Pequim, disse na conferência que Pequim continuará a fortalecer o desenvolvimento do setor financeiro para injetar ímpeto na economia real e que, ao mesmo tempo, Pequim está comprometida em aprofundar a reforma e a inovação do setor financeiro para promover um nível mais alto de abertura financeira.

A política monetária estável da China vem oferecendo suporte significativo à economia real, de acordo com Yi Gang, governador do Banco Popular da China (PBOC), Banco Central da China, acrescentando que o Banco Central também utilizou ferramentas de políticas monetárias estruturais para melhorar o suporte à agricultura e a pequenas e médias empresas, além de empresas privadas, tornando as finanças mais acessíveis e disponíveis para elas.

Guo Shuqing, presidente da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC), disse que o mercado financeiro da China testemunhou o rápido crescimento dos produtos de seguros com atributos reais de pensão por meio da governança regulamentada pelas autoridades chinesas responsáveis, acumulando um fundo nacional de reserva de pensão de mais de cinco trilhões de yuans.

Fu Hua, presidente da Agência de Notícias Xinhua, disse que a Xinhua estará firmemente comprometida em fortalecer a cobertura das notícias e dos serviços correspondente de informação do setor financeiro da China para oferecer forte apoio ao desenvolvimento saudável do setor financeiro da China.

Yi Huiman, presidente da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), disse na conferência que devem ser feitos esforços para entender a lógica de avaliação dos diferentes tipos de empresas listadas e explorar maneiras de desenvolver um sistema de avaliação com características chinesas para que o mercado desempenhe um papel melhor na alocação de recursos.

Globalmente, com a crescente resiliência do mercado de câmbio da China, as propriedades de prevenção de riscos de ativos do renminbi também são cada vez mais perceptíveis, de acordo com Pan Gongsheng, vice-governador do PBOC e também diretor da Administração Estadual de Câmbio (SAFE).

O fórum deste ano foi organizado em conjunto pelo Governo Popular da Municipalidade de Pequim, pelo Banco Popular da China, pela Agência de Notícias Xinhua, pela Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China, pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Administração Estadual de Câmbio.

